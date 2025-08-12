IND entregará millonarios incentivos a medallistas del Team Chile en los Panamericanos Junior de Asunción

El Instituto Nacional de Deportes (IND) premiará con importantes incentivos económicos a los deportistas del Team Chile que suban al podio en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Israel Castro, Director Nacional del IND, destacó que el compromiso de la institución "no se limita a aplaudir y celebrar las medallas, sino que se traduce en financiamiento real para el deporte chileno y para cada deportista que entrega sus mejores resultados representando a nuestro país".

Para este certamen, el IND financió la participación del Team Chile con más de 630 millones de pesos.

Todos los medallistas chilenos en Asunción ingresarán automáticamente a la Beca Proddar del IND, un apoyo mensual que busca incentivar la permanencia de los atletas en el entrenamiento y competencias propias del alto rendimiento.

Por ejemplo, un campeón panamericano recibirá $13.541.712 al año por concepto de Beca Proddar.

A este beneficio se suma el Premio por Logro, también del IND, que reconoce económicamente cada medalla conseguida.

En modalidades individuales, un oro significa $2.022.870 adicionales; en deportes colectivos, la cifra llega a $4.045.740 por equipo. En este incentivo, se paga por cada medalla obtenida.

Montos de Beca Proddar – Modalidades Individuales

• 🥇 Oro: $1.128.476 mensual

• 🥈 Plata: $890.457 mensual

• 🥉 Bronce: $711.941 mensual

Montos de Beca Proddar – Modalidades Colectivas

• 🥇 Oro: $771.447 mensual

• 🥈 Plata: $682.190 mensual

• 🥉 Bronce: $592.934 mensual

Premio por Logro – Modalidades Individuales

• 🥇 Oro: $2.022.870

• 🥈 Plata: $1.348.580

• 🥉 Bronce: $674.290

Premio por Logro – Modalidades Colectivas

• 🥇 Oro: $4.045.740 por equipo

• 🥈 Plata: $2.697.160 por equipo

• 🥉 Bronce: $1.348.580 por equipo