Ministro Pizarro: Se requiere el análisis biométrico para ingreso y permanencia en los estadios

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, habló acerca de los trágicos hechos ocurridos hace una semana en las afueras del Estadio Monumental y de los incidentes al interior del recinto, apuntando a que una de las soluciones es instalar el registro biométrico para los recintos deportivos.

En primera instancia, en diálogo con "Una Nueva Mañana" de Radio Cooperativa sostuvo que "en este proceso hay distintos aspectos que fueron señalados en su momento, uno respecto a lo que sucedió en las inmediaciones del estadio, que es lo que se ha descrito. Lo segundo es lo que aconteció con posterioridad y en el segundo tiempo, en los primeros minutos, dentro del estadio y que significa otro espacio de reflexión y es algo que está en proceso de investigación".

"Son espacios que tienen cada uno sus componentes como bien ha señalado el ministro -Luis- Cordero -de Seguridad Pública-, todo este proceso que es coincidente con la instalación del Ministerio de Seguridad y los procesos que se van a ir desarrollando y que ha significado, entre otras cosas, el término de Estadio Seguro", siguió.

El funcionario de Estado continuó sosteniendo que "por lo tanto, va a existir una nueva forma de llevar adelante todos estos procesos de los grandes eventos y lo que va a ser la implicancia del nuevo ministerio".

¿Hinchas o Barras Bravas?

El exfutbolista fue consultado sobre las "barras bravas" en el fútbol chileno y manifestó: "No pueden ser calificadas así, son hinchas o simpatizantes, pero cualquier grupo que intervenga o se coordine con fines distintos para provocar reacciones que no sean apropiadas, sea fuera o dentro del estadio, no puede ser".

"Lo que pasa cuando hay dentro de un grupo una parte de ellos que se constituyen, convocan o se generan espacios donde hay una coordinación con un fin distinto a poder alentar, apoyar y acompañar a un equipo o expresión deportiva, es una situación diferente, va por otro camino, y pueden o no existir otro tipo de vínculos", siguió.

"Se han mencionado referencias y la Fiscalía tendrá que investigar", complementó, para luego referirse a supuestos vínculos entre fanáticos y dirigentes de clubes.

"Diría que la apreciación que el fiscal -Angel- Valencia realiza, lo que corresponde es que si es parte de sus procesos obviamente tiene que seguir adelante y realizar las investigaciones y conclusiones que correspondan, es un hecho que no se puede producir. Desconozco los antecedentes y hay que esperar esa investigación que lleva la Fiscalía", declaró.

"El punto es cuáles son los fundamentos, las pruebas y las conclusiones que de eso surgen. No lo conozco, obviamente que solo acojo la apreciación que él ha señalado, pero hay que esperar que llegue a término, lo mismo que la investigación que se está realizando por lo ocurrido afuera del estadio", comentó.

También apuntó que en relación a los espectáculos deportivos "hay muchas cosas que han cambiado, uno puede decir que los recintos han tenido modificaciones, el comportamiento y las acciones dentro de un recinto también ha cambiado y eso es lo que requiere que ajustemos las normas entre otras cosas del Registro de Hinchas".

"Antes no existían sociedades anónimas, es una estructura distinta, tiene un tiempo más reciente, antes eran clubes sociales y deportivos con otros componentes, atributos positivos y dificultades. Hay distintos ámbitos que hoy están en proceso legislativo, por ejemplo el estándar de la seguridad privada presente en los recintos, la Ley de Sociedades Anónimas, el tema de violencia en el estadio y de las plataformas en línea, todas están en proceso. Me alegro que parlamentarios señalaran que se va a votar la próxima semana el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Creo que es un buen paso", complementó.

Registro biométrico

Igualmente, el ministro Pizarro apuntó a cuáles considera que son las soluciones en estos casos de hechos de violencia en torno a partidos de fútbol profesional.

"Se requiere, no solo el registro, no solo el análisis biométrico para ingreso a los estadios sino de permanencia en los recintos. Uno puede tener un ticket y usar un documento de identidad de los terceros, con eso desplazarse y no hay hoy un documento que pueda intervenir para hacer relación y vínculo entre el documento y la persona que lo está utilizando. Además, es importante avanzar en el tratamiento de los datos, donde existen limitaciones", expuso.

"Las primeras soluciones son potenciar el Registro Nacional de Hinchas, que tiene aproximadamente 600.000 inscritos, que uno mira y dice que es un número interesante, pero cuando hacemos la distribución de nivel nacional ya no es tan atractivo. Creo que puede mejorar. Segundo, hay que partir el análisis biométrico, eso es muy importante y para eso hay que eficientar el tema de las programaciones, la competencia puede partir el jueves y terminar el lunes, en jugar días de semana no hay una problemática", declaró en nuestra emisora.

Además, recapituló su asistencia al fatídico partido de Colo Colo y Fortaleza, donde fallecieron dos hinchas: "Desconozco cuántos eran el requerimiento o compromisos que hay de profesionales, de seguridad privada, número de puertas o desde el aforo, del ámbito nuestro, nuestra labor como deporte es disponer que los recintos que están bajo dominio del IND estén en las mejores condiciones".

"Cuando entré, ingresé por Avenida Marathon con mi cédula de identidad, estoy inscrito en el Registro Nacional de Hinchas, por lo tanto al descargar entradas no tengo mayor dificultad. Fui controlado con la paleta detectora de metales, pero tampoco puedo saber si efectivamente la cantidad de personas que fueron controladas estuvo en todas las puertas, porque eso uno no alcanza a dimensionarlo, más entrando por una de las entradas disponibles", detalló.

"Son ingresos y porterías distintas, hay espacios, si en un informe que se entrega dan los antecedentes, obviamente es algo que hay que tener en consideración porque es un elemento relevante para lo que es no solo el ingreso sino que la permanencia en el recinto", dijo.

Fuera los lienzos y bombos

Para el exvolante de la selección chilena y Colo Colo, entre otros equipos, es necesario avanzar en la eliminación de algunos componentes de animación, considerando que en ligas importantes del mundo no son utilizados.

"Los objetos de animación tienen un espacio bastante amplio y efectivamente uno podrá concluir qué es más adecuado o no, probablemente ahí vienen estas diferenciaciones entre el aforo, el recinto, el espacio... pero creo que es algo que hay que... Creo que en muchos casos, pensando en aspectos de desarrollo del espectáculo, en muchos lugares y como tenemos como referencia la liga inglesa y española, los lienzos no están presentes porque se cuida la estética del recinto y además que efectivamente esté todo despejado", opinó.

Pizarro sostuvo que sería importante "que haya buena visibilidad para los espectadores y un ambiente absolutamente limpio para los deportistas, otras cosas sí, y lo vemos en todas las ligas, como banderas, bufandas, objetos de promoción de los clubes están presentes, pero son cosas distintas".

Igualmente dijo, sobre una posible vuelta de Carabineros a los estadios, que "ese tema, y tal como ha dicho el ministro, habrá que evaluarlo, yo creo que tampoco termina siendo la única solución para superar esta contingencia".

"Puede ser perfectamente un factor ayudable, pero claramente tiene que ser muy evaluado. Piensen en la Quinta Región (sic), que tiene hoy a San Felipe, a San Luis, Calera, Everton, Wanderers, Trasandino, que además hay equipos que hoy van a jugar a esa región con un tercero, uno pregunta, ¿la dotación será suficiente para abordar esa contingencia? Es algo que hay que mirar, pero por sí solo no es la solución", sentenció.

"En la programación tiene la posibilidad de jugar en un rango bastante amplio, además usted pone en consideración un estadio que no tiene iluminación y si piensa en ese recinto jugando de noche es imposible, por eso hay que avanzar en los recintos"