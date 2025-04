Pizarro y barras bravas: Son hinchas, pero no pueden coordinarse para otras cosas

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, fue consultado respecto a la posibilidad de acabar con la organizativa que representan las barras bravas en el fútbol chileno.

En diálogo con el programa "Una Nueva Mañana" de Radio Cooperativa, el secretario de Estado expresó que "no pueden ser calificadas así, son hinchas o simpatizantes, pero cualquier grupo que intervenga o se coordine con fines distintos para provocar reacciones que no sean apropiadas, sea fuera o dentro del estadio, no puede ser".

Al ser consultado por los dichos de su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien habló de asociación ilícita, Pizarro explicó que "lo que pasa es que cuando hay dentro de un grupo una parte de ellos que se constituye, convoca o genera espacios donde hay una coordinación con un fin distinto a poder alentar, apoyar y acompañar a un equipo o expresión deportiva, es una situación diferente".

"Va por otro camino, y pueden o no existir otro tipo de vínculos", expresó.