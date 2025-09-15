[VIDEO] Boric elogió a Coquimbo Unido y tuvo divertido saludo con el "Mono" Sánchez

El Presidente Gabriel Boric, en el marco del inicio de las Fiestas Patrias, inauguró este lunes la Fiesta de la Pampilla y aprovechó su discurso para elogiar a Coquimbo Unido, equipo que lidera la tabla de la Liga de Primera y es firme candidato a ser campeón del fútbol chileno esta temporada; y además tuvo un divertido momento con el arquero capitán de los "piratas", Diego Sánchez.

"Saben que soy futbolero, mis respetos al "Chino" González, a (Cecilio) Waterman, que es tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristian) Zavala, y el 'Mono' Sánchez, que antes me caía mal, pero...impresionante como están jugando. No quiero fun...no quiero embarrarla cabros", declaró sonriente el Mandatario.

En ese instante, Boric empezó a escuchar los gritos del público y le avisaron que el "Mono" Sánchez estaba presente en la inauguración de la Fiesta de la Pampilla.

"¡¿Está el Mono Sanchez ahí?!", manifestó sorprendido Boric, estallando en risa y saludando a la distancia al golero.

"Aguante, tremendo campeonato, tremenda trayectoria, no solo este campeonato", expresó Boric, mientras Sánchez, también sonriente, lo saludó con el gesto de la paz.

El elogio del Presidente @GabrielBoric a la campaña de @coquimbounido y el divertido saludo con "Mono" Sánchez en la inauguración de la Fiesta de la Pampilla pic.twitter.com/6Rhs94ehQl — GQB (@guruoftime316) September 15, 2025

Coquimbo, con 56 puntos y 15 de ventaja sobre su escolta O'Higgins, volverá a jugar en octubre, tras el receso por el Mundial Sub 20, cuando reciba a Colo Colo, en la fecha 24 de la Liga de Primera.