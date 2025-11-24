Agustín Errázuriz ganó la edición Nº65 del Abierto Club de Golf Los Leones

El domingo recién pasado, cerca de las 20 horas, se sentía la tensión en la última jornada del 65º Abierto Club de Golf Los Leones luego de una jornada final que reunió a tres protagonistas en lo más alto del tablero, en un empate a -8. En el desenlace, cargado de tensión, el profesional chileno Agustín Errázuriz se impuso en el primer hoyo de play-off al superar al argentino Alejandro Tosti y al aficionado nacional Javier Santolaya.

Tosti había dado el golpe con una ronda de 65 golpes (-7) que lo dejó con un acumulado de -8; Santolaya respondió con un sólido 66 (-6) para igualar también en la cima, y Errázuriz, que venía batallando durante el día, encontró su momento de inspiración en el hoyo 18, donde con un águila cerró su paso al desempate.

Luego de un breve descanso, Errázuriz mostró toda su jerarquía en el hoyo extra, con un approach preciso desde el búnker y un putt de metro ochenta para birdie, sellando su victoria y quedándose con el título de uno de los torneos más tradicionales del país, "el cual quería ganar hace mucho tiempo", declaró el profesional en la premiación.