Joaquín Niemann logró una espectacular remontada en el LIV Golf Dallas

El golfista chileno Joaquín Niemann protagonizó una formidable remontada durante la segunda jornada del LIV Golf Dallas, escalando desde el fondo de la tabla hasta ubicarse en el Top 15 del torneo.

Tras un viernes decepcionante que lo dejó en el puesto T49 gracias a un inesperado quíntuple bogey, Niemann demostró su categoría este sábado al firmar una de las mejores tarjetas del día con -6, gracias a siete birdies y un solo bogey.

Con este resultado, el talagantino equilibró sus cifras y quedó en par, a nueve golpes del líder, el estadounidense Patrick Reed (-9), y a solo dos palos de meterse entre los 10 mejores.

What a turnaround from @joaconiemann on moving day 📈#LIVGolfDallas @TorqueGC_ pic.twitter.com/6ISVHuHBlm