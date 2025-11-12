Se ultiman detalles para el 65º Abierto del Club de Golf Los Leones

El Club de Golf Los Leones (CGLL) será el anfitrión del 65° Abierto Club de Golf Los Leones, uno de los torneos más tradicionales de nuestro país.

Entre el 21 y el 23 de noviembre, el torneo reunirá a destacados golfistas nacionales y sudamericanos, con una bolsa de 55.000 dólares en premios para los jugadores profesionales. Fundado en agosto de 1910 como Santiago Golf Club y actualmente ubicado en el icónico barrio El Golf, el Club de Golf Los Leones ha sido escenario de prestigiosas competencias.

Se espera que el evento de este año reúna a más de un centenar de golfistas, encabezados por los chilenos Felipe Aguilar, Agustín Errázuriz, Carlos Bustos y Gabriel Morgan, junto a figuras internacionales como los argentinos Alejandro Tosti, Tommy Cocha y el último ganador, Marcos Montenegro.