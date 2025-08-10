Joaquín Niemann mantuvo su liderato en el LIV Golf

No fue fácil, pero Joaquín Niemann se mantuvo en el liderato del LIV Golf al terminar en el top 20 del torneo jugado este fin de semana en Chicago.

El chileno acabó en el puesto T17 con 211 impactos (-2) tras una sólida ronda final de 67 (-4). Si bien terminó lejos de la pelea por el título que ganó el sudafricano Dean Burmester (-9), el golfista nacional sostuvo el liderato de la campaña general.

Con su actuación en Chicago, Niemann llegará a la última estación del LIV Golf a jugarse a partir del próximo viernes en Indianapolis con 208.41 puntos contra los 196.16 que tiene el vasco Jon Rahm.

En Chicago, el mejor chileno fue Guillermo "Mito" Pereira quien anotó 69 golpes (-2) este domingo y terminó igualado en el puesto T13 de la tabla con 210 palos (-3), en su mejor resultado de la temporada.

Y por equipos, Torque GC de los chilenos junto al colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Carlos Ortiz rozó la gloria. Perdió un playoff por el título con Stinger GC.