Joaquín Niemann quedó con obligaciones tras la segunda jornada del LIV Golf de Chicago

El golfista chileno Joaquín Niemann no logró repuntar en la segunda jornada del LIV Golf de Chicago, finalizando en la posición T35 de la clasificación.

Con una ronda de 70 golpes (-1), acumuló un total de 144 impactos (+2), lo que no le permitió recuperarse de una complicada primera jornada. Este domingo, Niemann deberá esforzarse para escalar posiciones y mantenerse competitivo en la tabla general.

Por su parte, su compatriota Guillermo "Mito" Pereira tuvo un mejor desempeño, ubicándose en la posición T17.

Cerró la segunda jornada con 72 golpes (+1), sumando un total de 141 impactos (-1). Esto lo deja a solo dos golpes de los diez primeros puestos del torneo que se disputa en Estados Unidos.