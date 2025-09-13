Joaquín Niemann se acercó a los líderes en el BMW PGA Championship

El golfista chileno Joaquín Niemann está disputando el BMW PGA Championship por una razón muy clara: sumar puntos que le permitan mantenerse en torno al top 100 del Ranking Mundial, listado que no contabiliza las actuaciones del nacional en el LIV, donde viene de ser subcampeón del tour.

Además, y en un tema no menor, este torneo en específico reparte nueve millones de dólares en premios.

Y el golfista chileno está mostrando sus credenciales en Wentworth GC (Surrey, Inglaterra) dado que tras pasar con dificultad el corte en la jornada del viernes, este sábado brilló al firmar una tarjeta de 65 golpes (-7), quedando igualado en el puesto 12°.

Niemann registró siete birdies (4, 6, 8, 12, 14, 15 y 16) y quedó a seis impactos de los líderes, el sueco Adrien Saddier y el francés Alex Noren (-15).