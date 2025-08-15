Joaquín Niemann tuvo un esperanzador inicio en el LIV Golf Indianápolis

Joaquín Niemann está en la lucha franca por ser el número uno de la LIV Golf y, en la última fecha de la temporada regular de la gira árabe que se está disputando en Indianápolis, el chileno tuvo un inicio esperanzador.

En la jornada de este viernes, el nacional tuvo un sólido arranque ubicándose en el tercer lugar con 64 golpes (-7). En la ocasión, se lució con siete birdies y un eagle para sacarle ventaja al español Jon Rahm (-4), el único que puede arrebatarle el título.

En este momento, el talagantino tiene 226,41 puntos contra 199,24 del hispano, pero hay que considerar que todo podría cambiar en las jornadas de sábado y domingo. De todas maneras, el chileno tiene varios caminos para quedarse con el título, aunque son dos los más sencillos: ganar el torneo o terminar más arriba que Rahm.

En Indianápolis otro chileno que se está jugando una carta importante es Guillermo Pereira.

"Mito" está luchando por mantenerse en la LIV Golf. En estos momentos, tras la primera jornada en la última fecha de la gira, el chileno está fuera porque suma 5,22 puntos y marcha 50°. El límite lo marca Brendan Steele (48°) con 7,36, en una diferencia que la puede superar en las dos rondas finales.

Este sábado, a las 11:05 horas de Chile (15:05 GMT), comenzará la segunda ronda en Indianápolis, que puede ser decisiva para la definición de la temporada.