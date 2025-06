Niemann se lamentó por su actuación en el US Open: Lo di todo, pero no fue suficiente

Joaquín Niemann tuvo una temporada espectacular -con cuatro títulos en el circuito asiático del LIV Golf- por lo que había una lógica expectativa en su actuación de cara al US Open, segundo major del golf mundial, que se juega este fin de semana.

Sin embargo, el chileno no pudo pasar el corte y quedó fuera de competencia.

Por ello, Niemann sacó la voz y en su cuenta de Instagram dio a conocer la frustración que sintió por no haber conseguido el objetivo de competir en Oakmont GC, uno de los campos más complicados del mundo.

"Esto me duele. Lo di todo, pero no fue suficiente. Oakmont CC es una auténtica bestia", señaló el chileno. "Es hora de descansar, reflexionar y volver con más fuerza. Duele mucho... pero me encanta este deporte", cerró.

¿Qué viene ahora para el deportista nacional? Disputará la novena fecha del LIV Golf, que se jugará en Dallas, entre el 27 y 29 de junio. Y luego irá por la décima fecha, que será en el durísimo campo de Valderrama, en España, entre el 11 y 13 de julio.

Ese será la previa del último major del año, The Open Championship (Abierto Británico), que se llevará a cabo en Royal Portrush, del 17 al 20 de julio.