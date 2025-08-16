Niemann tuvo sólida jornada en Indianápolis y sigue firme rumbo al título del LIV Golf

El chileno Joaquín Niemann tuvo una sólida jornada este sábado en el LIV Golf Indianápolis y sigue firme en la lucha por conquistar el título de la temporada este domingo en el The Club at Chatham Hills.

En la jornada, Niemann registró 66 golpes (-5) y llegó a un total de 130 (-12), ubicándose en el tercer lugar, con uno de ventaja sobre el español Jon Rahm (-11), su gran rival por el título del LIV Golf esta temporada.

Lideran el torneo en Indianápolis el local Dustin Johnson y el colombiano Sebastián Muñoz, ambos con -16 golpes.

Con estos resultados, Niemann suma 224,57 puntos en la temporada del LIV Golf, contar 205,82 de Rahm, por lo que todo se definirá este domingo en la última jornada en Indianápolis.

Por su parte, Guillermo Pereira vive un escenario completamente diferente a Niemann, ya que "Mito" está en la lucha por la permanencia en el circuito de Arabia Saudita.

Pereira está en el lugar T38, con 140 golpes (-2), y necesita meterse entre los 20 primeros este domingo para poder seguir en el torneo.