Un doble bogey amargó el cierre de Niemann en Surrey

Un amargo final tuvo la actuación del golfista nacional Joaquín Niemann en el BMW PGA Championship, prestigioso certamen del DP World Tour (ex Tour Europeo) disputado en Wentworth GC, en Surrey, Inglaterra.

El chileno había tenido una increíble jornada sabatina que le permitió quedar a seis golpes de los líderes. Sin embargo, un doble bogey en el undécimo hoyo dilapidó sus opciones. "Joaking" concluyó el día con 12 golpes bajo el par, situándose en el puesto 20 de la general.

Así y todo, su desempeño igualmente le permitió al talagantino escalar algunos lugares en el la Race to Dubai del circuito europeo, además de subir hasta la 109a ubicación del ranking mundial.