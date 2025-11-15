Chile le ganó a Argentina en su casa y se alzó campeón panamericano de hockey patín

La selección chilena de hockey césped se quedó con los máximos honores en el Panamericano de San Juan luego de batir en penales a Argentina en una definición de infarto.

El elenco nacional igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y tras ello, el elenco dirigido por Mauricio Llera se impuso pese al público en contra.

Valentino Rossignoli abrió la cuenta para los trasandinos, pero Felipe Márquez se matriculó con dos anotaciones para revertir el marcador y poner a Chile 1-2.

Con el partido bien adentro, el mismo Rossignoli igualó el tablero luminoso de la Cancha "Aldo Cantoni" y obligó a la definición.

Ahí, los tantos de Felipe Castro y del propio Felipe Márquez encaminaron el triunfo que se selló luego de que el portero Joaquín Pinares contuviera un disparo argentino y le diera a Chile su ssegundo título a este nivel luego de lo hecho hace cuatro años en Estados Unidos.

Este resultado le permite al elenco nacional además sellar su clasificación al Mundial.

Mira acá el video del momento