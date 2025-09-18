Síguenos:
Deportes

Los saludos del deporte chileno por el 18 de septiembre

Clubes y deportistas se unieron a los festejos de las fiestas patrias.

Diversos deportistas, clubes e instituciones deportivas se unieron a los saludos por el 18 de septiembre, celebrando con entusiasmo las Fiestas Patrias de nuestro país.

A través de redes sociales, figuras destacadas del deporte nacional compartieron mensajes, resaltando la importancia de esta fecha para Chile.

Clubes de fútbol, atletas olímpicos y otras disciplinas se sumaron con videos, fotos y publicaciones en referencia a las fiestas patrias.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @laroja

