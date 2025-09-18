Los saludos del deporte chileno por el 18 de septiembre
Clubes y deportistas se unieron a los festejos de las fiestas patrias.
Clubes y deportistas se unieron a los festejos de las fiestas patrias.
Diversos deportistas, clubes e instituciones deportivas se unieron a los saludos por el 18 de septiembre, celebrando con entusiasmo las Fiestas Patrias de nuestro país.
A través de redes sociales, figuras destacadas del deporte nacional compartieron mensajes, resaltando la importancia de esta fecha para Chile.
Clubes de fútbol, atletas olímpicos y otras disciplinas se sumaron con videos, fotos y publicaciones en referencia a las fiestas patrias.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram