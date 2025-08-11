Benjamín Herrera obtuvo el primer lugar en nueva fecha doble del Campeonato Nacional FIM Enduro

Con un rendimiento impecable y demostrando por qué es el referente del enduro a nivel nacional, Benjamín Herrera se quedó con el primer lugar en ambas jornadas de la séptima y octava fecha del Campeonato Nacional FIM Enduro, disputadas este fin de semana en el circuito de La Vacada, en Paine, Región Metropolitana.

El capitán de la Selección Nacional de Enduro que viaja ahora a Bérgamo, Italia para el "Six Days", cerró con esto su participación en las competencias nacionales para ir tras su gran objetivo internacional.

Las fechas de La Vacada estuvieron marcadas por un clima cambiante: mientras el sábado ofreció condiciones húmedas con el suelo con barro, el domingo el clima cambió y con el sol la pista estaba seca y rocosa.

A pesar de las diferencias extremas, Herrera demostró versatilidad y fortaleza, adaptándose con solvencia y superando con amplia ventaja a sus rivales en ambas competencias.

"Estoy muy contento con el primer lugar en ambas jornadas. Tuvimos de todo en cuanto al clima, buenas condiciones para entrenar para el Six Days. El cerro estaba muy lindo, el circuito increíble y lo pasé muy bien", comentó el atleta Red Bull.

Finalizado esta fecha, Benjamín junto a la "armada chilena" tomarán sus motos para emprender el vuelo a Italia donde enfrentarán el Mundial de Naciones Six Days. La Selección Nacional de Enduro está conformada por Benjamín Herrera, quien en la categoría World Trophy sumará a su primo, Camilo Herrera, Sebastián Taverne y Diego Rojas.

La "Roja" también contará con soldados en Junior Trophy, donde ya están confirmados Agustín Cortez, Cristóbal Huerte y José Ramdohr. Por el lado de las mujeres, Tania González, Belén Norambuena y Nacha Correa representarán a Chile en la categoría Women's World Trophy.