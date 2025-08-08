Benjamín Herrera se presentará en la séptima y ocatava fecha del Campeonato Nacional FIM Enduro

Este fin de semana se celebrará la séptima y octava fecha del Campeonato Nacional FIM Enduro, que se desarrollará en La Vacada en Paine, Región Metropolitana. El líder de la tabla, Benjamín Herrera, asistirá para defender su posición y también para usar este famoso circuito como parte de su preparación para el evento más importante del año, el Six Days de Enduro (ISDE), que se llevará a cabo del 24 al 29 de agosto en Bérgamo, Italia.

"Voy con una moto nueva que ya hemos probado. Esa voy a usar también para el Six Days. Es una moto que me acomoda bastante, y ya tuvimos tiempo de ver algunos temas importantes de suspensión y seteo electrónico. Voy bien motivado con la idea de extender la buena racha que tenido durante este año en el Campeonato, e ir concretando el título", comentó el atleta de Red Bull.

Tras el fin de semana, Herrera debe armar rápidamente las maletas para partir a Italia junto a la selección chilena de enduro, la cual él comandará como capitán. El viejo continente los albergará las semanas previas del Mundial de Naciones, donde se dedicarán a entrenar, aclimatarse a la zona de competencia y conocer los terrenos que enfrentarán la última semana de agosto, donde disputarán el Six Days, durante los cuales los pilotos recorrerán cerca de 1.300 kilómetros atravesando diferentes localidades y pruebas especiales.

La Selección Nacional de Enduro está conformada por Herrera, quien en la categoría World Trophy sumará a su primo, Camilo Herrera, Sebastián Taverne y Diego Rojas.

La "Roja" también contará con soldados en Junior Trophy, donde ya están confirmados Agustín Cortez, Cristóbal Huerte y José Ramdohr.

Por el lado de las mujeres, Tania González, Belén Norambuena y Nacha Correa representarán a Chile en la categoría Women's World Trophy.