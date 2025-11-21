Coyhaique acoge evento de motocross nocturno "Los Zorros Dark Race 2025"

Club de Motos Coyhaique preparó una imperdible jornada de adrenalina y velocidad con la segunda edición del evento de motocross nocturno "Los Zorros Dark Race 2025". La competencia, que reunirá a pilotos locales, regionales y trasandinos, se desarrollará este sábado 22 de noviembre desde las 20:00 horas en el Circuito Los Zorros, en la ciudad de Coyhaique.

La actividad es abierta a toda la comunidad y contará con entrada liberada, invitando a las familias a disfrutar de una experiencia única en la Patagonia. Además de la acción en la pista, el público podrá disfrutar de food trucks, música en vivo y diversas sorpresas preparadas por la organización, todo en un ambiente seguro y familiar.

La realización de Los Zorros Dark Race 2025 fue posible gracias al apoyo del Gobierno Regional de Aysén, CORFO, PER Turismo, la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y diversas empresas privadas. Esta colaboración busca impulsar el deporte motor y fortalecer la oferta de actividades recreativas en la región.