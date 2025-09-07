Síguenos:
Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Alemania venció a Irlanda del Norte y logró su primera victoria en las Clasificatorias de la UEFA

Cooperativa.cl

Los germanos habían caído en su debut frente a Eslovaquia.

La selección alemana derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en el Estadio Rhein Energie de Colonia, logrando su primera victoria en las Clasificatorias de la UEFA. En su debut, elt tetracampeón del mundo había caído ante Eslovaquia.

Serge Gnabry (7') abrió el marcador rápidamente para los locales, pero Isaac Price (34') empató el encuentro.

En la segunda mitad, Nadiem Amiri (69') y Florian Wirtz (72') aseguraron el triunfo para los germanos.

Con este resultado, Alemania se posiciona en el tercer lugar del Grupo A de las Clasificatorias de la UEFA con tres puntos, por detrás de Eslovaquia, que venció a Luxemburgo.

El próximo partido de los "bávaros" será como local ante Luxemburgo, el viernes 10 de octubre a las 15:45 horas (18:45 GMT). Por su parte, Irlanda del Norte se enfrentará a Eslovaquia en el mismo horario.

