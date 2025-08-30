Ancelotti convocó a Samuel Lino para los partidos contra Chile y Bolivia

La selección brasileña convocó este sábado a Samuel Lino, delantero de Flamengo, para los partidos contra Chile y Bolivia de las Clasificatorias, informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

El técnico Carlo Ancelotti llamó al exjugador de Atlético de Madrid para remplazar a Mateus Cunha, de Machester United, que se lesionó recientemente durante un partido de la liga inglesa.

La desconvocatoria de Cunha se dio después de una conversación entre los equipos médicos de la "Canarinha" y del club inglés, según un comunicado.

Esta baja se suma a las de Vanderson, Joelinton y Alex Sandro, quienes también tuvieron que ser retirados de la lista por problemas físicos, así como a la ausencia de otras estrellas de la selección, como Neymar y Vinícius.

Brasil, ya clasificada matemáticamente para el Mundial, recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.

El "Scratch" es tercero en las Clasificatorias, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y está diez por debajo de Argentina, líder de la competición.