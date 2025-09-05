Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Bielsa celebró goleada de Uruguay a Perú: "Es una buena forma de clasificar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Deseábamos que la clasificación se diera de la manera en que se dio hoy", destacó el "Loco".

Bielsa celebró goleada de Uruguay a Perú:
 EFE

El entrenador logró su tercera clasificación a un Mundial, luego de sus exitosos procesos en Argentina y Chile.

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, celebró la clasificación de su selección a la Copa Mundial de la FIFA 2026, afirmando que el triunfo ante Perú este jueves, con una goleada de 3-0, es una "buena forma" de sellar el pasaje mundialista.

"Estoy conforme con el partido en general. Es una buena forma de clasificar, el juego ofensivo del equipo fue bueno, así como las actuaciones individuales. El buen estado del campo facilitó la creación del juego ofensivo", comentó el DT tras el partido.

"Hubo muchos puntos altos en las actuaciones individuales, creamos ocasiones y convertimos tres goles", añadió, junto con señalar: "Deseábamos que la clasificación se diera de la manera en que se dio hoy".

En esta línea, Bielsa valoró el nivel de su equipo, asegurando que "cuando un entrenador tiene buenos jugadores y esos jugadores lo acompañan al entrenador aceptando lo que les propone, si no se logra que el equipo produzca en proporción de la calidad de las individualidades, la responsabilidad le corresponde al entrenador".

"Uruguay tiene jugadores que de a poco van agregando rendimientos. Hoy jugaron [Joaquín] Piquerez y Brian [Rodríguez] y asumieron el partido estando a la altura de la exigencia de un partido que necesitábamos ganar", enfatizó el entrenador, qur también dijo que "no era lo mismo clasificar sin ganar ni jugar bien".

Finalmente, ante las opciones de lograr buenos resultados en las cita mundialista, advirtió que "la ilusión no es lo mismo que el pronóstico. La ilusión nos mueve a todos, (pero) pronosticar en el fútbol es muy difícil de hacer".

Se trata de la tercera vez que Marcelo Bielsa clasifica como DT a un Mundial: Ya lo consiguió con Argentina y Chile.

Justamente cerrará la ruta clasificatoria ante La Roja en Santiago, el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.

