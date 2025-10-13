Bulgaria tuvo trabajo psicológico para superar dolorosa goleada ante Turquía

El seleccionador de Bulgaria, Alexander Dimitrov, centró el trabajo psicológico de su equipo para superar la goleada 1-6 sufrida ante Turquía y poder "darlo todo" este martes frente a España en el Estadio "José Zorrilla" de Valladolid, en un duelo clave de las Clasificatorias europeas al Mundial de 2026.

En conferencia de prensa, reconoció que el abultado marcador contra los turcos fue "la mayor derrota" que sufrió como técnico y que conversó con los jugadores para evitar que el resultado les afecte. "Sabemos dónde estamos como selección y estamos trabajando al máximo para que todos den lo mejor de sí mismos. Lo primero era salir de ese bajón psicológico para luego poder volver a incidir en las cuestiones tácticas, que también hemos preparado", indicó.

El veterano jugador búlgaro Ivaylo Chochev, quien también compareció ante los medios, calificó a España como "la mejor selección del mundo, con muchas individualidades". Ambos son conscientes de que sorprender al combinado español es una tarea complicada, aunque se sienten "orgullosos" de enfrentar a rivales de ese nivel. "Después de la tempestad vendrán tiempos mejores para conseguir nuestros objetivos", añadió Dimitrov.

El entrenador búlgaro no podrá contar con los lesionados Lukas Petkov e Ivan Turitsov, pero aseguró que "los que les sustituirán van a responder bien". Sobre Víctor Popov, quien anotó un autogol ante Turquía, Dimitrov señaló que "es una pieza importante para la selección y va a seguir jugando" porque "es joven y tiene que aprender de los errores".