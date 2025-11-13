Camerún quedó fuera del Mundial 2026 a manos de RD Congo
Africa ya tiene sus finalistas para definir el cupo al repechaje intercontinental.
Africa ya tiene sus finalistas para definir el cupo al repechaje intercontinental.
Este jueves, Camerún recibió el duro golpe de la eliminación de la Copa del Mundo 2026, tras sufrir una agónica derrota a partido único ante República Democrática del Congo.
En Marruecos se disputaron las semifinales en la definición del cupo africano al repechaje intercontinental y el cuadro congolés puso el 1-0 a los 90+1'.
Chancel Mbemba puso la anotación que mantuvo vivo el sueño de RD del Congo por acceder a su primer Mundial bajo su actual nombre, pues disputó la edición de Alemania 1974 cuando era la República de Zaire.
En cuanto a Camerún, no podrá sumar su segunda cita planetaria al hilo tras su participación en Catar 2022.
November 13, 2025
Por el otro lado, el Gabón liderado por Pierre-Emerick Aubameyang vio terminada la ilusión de ir la Copa del Mundo, pues Nigeria avanzó con marcador de 4-1.
En el duelo de extensos minutos tras los 90', Akor Adamas (78'), Chidera Ejuke (97') y Victor Osimhen por duplicado (102', 110') anotaron para las "Súper Aguilas", mientras Mario Lemina (89') puso el descuento gabonés.
De esta manera, Nigeria y República Democrática del Congo disputarán el pase al repechaje este domingo 16 de noviembre, a partir de las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).