Camerún quedó fuera del Mundial 2026 a manos de RD Congo

Este jueves, Camerún recibió el duro golpe de la eliminación de la Copa del Mundo 2026, tras sufrir una agónica derrota a partido único ante República Democrática del Congo.

En Marruecos se disputaron las semifinales en la definición del cupo africano al repechaje intercontinental y el cuadro congolés puso el 1-0 a los 90+1'.

Chancel Mbemba puso la anotación que mantuvo vivo el sueño de RD del Congo por acceder a su primer Mundial bajo su actual nombre, pues disputó la edición de Alemania 1974 cuando era la República de Zaire.

En cuanto a Camerún, no podrá sumar su segunda cita planetaria al hilo tras su participación en Catar 2022.

Por el otro lado, el Gabón liderado por Pierre-Emerick Aubameyang vio terminada la ilusión de ir la Copa del Mundo, pues Nigeria avanzó con marcador de 4-1.

En el duelo de extensos minutos tras los 90', Akor Adamas (78'), Chidera Ejuke (97') y Victor Osimhen por duplicado (102', 110') anotaron para las "Súper Aguilas", mientras Mario Lemina (89') puso el descuento gabonés.

De esta manera, Nigeria y República Democrática del Congo disputarán el pase al repechaje este domingo 16 de noviembre, a partir de las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).