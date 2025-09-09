Cepeda y el futuro de La Roja: "Hay materia prima; tenemos que levantar a Chile"

"Ya está la generación dorada, nos dieron mucho, pero tenemos que revertir este mal momento como fútbol chileno (...) Si nos vemos las caras, somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile", reflexionó el delantero Lucas Cepeda tras el empate sin goles del seleccionado nacional contra Uruguay, resultado que, este martes, dejó última a La Roja en el proceso clasificatorio al Mundial 2026.

Pese a la eliminación consumada hace un par de fecha, el jugador de Colo Colo valoró el juego mostrado por Chile, asegurando que "metimos gran parte del partido en su arco a una potencia del mundo que es Uruguay, que está clasificada (...) y hay que reconocerlo".

Respecto al futuro de La Roja, enfatizó la necesidad de un cambio de guardia y la asunción de responsabilidades por parte de los jugadores que hoy visten la camiseta nacional.

"Nosotros veníamos con la ilusión de que este tenía que ser nuestro comienzo con esta generación", afirmó a CHV Deportes Cepeda, que comentó también que, aunque la "generación dorada" dejó un legado imborrable y grandes alegrías, el momento actual exige que los nuevos talentos tomen la iniciativa y forjen su propio camino.

[Fotos] El amargo empate de La Roja ante Uruguay que culminó las tristes Clasificatorias 2026 #Cooperativa90 https://t.co/KnHPRWHldt pic.twitter.com/PUi2kjDTjt — Cooperativa (@Cooperativa) September 10, 2025

"Ya está la generación dorada, nos dieron mucho, (pero nosotros) tenemos que revertir esta esta situación: estamos mal como como fútbol chileno", sentenció el extremo.

En cuanto al partido de hoy, el "20" de la selección señaló que el equipo dejó "buenas sensaciones", por lo que espera que "la gente se haya ido con una espinita de que esta generación puede dar mucho y puede levantar a Chile".

"Estamos todos conscientes de que llevamos 12 años que no clasificamos a un mundial. Es lamentable, porque Chile tiene que estar en todos los mundiales", puntualizó el ariete albo, que, de todas maneras, llamó a confiar en la "materia prima" que tiene La Roja para revertir este mal presente.