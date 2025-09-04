Claudio Bravo tras la caída ante Brasil: Siento que Chile tuvo la capacidad para pelear

El histórico portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, analizó la derrota de la Roja en su visita a Brasil por las Clasificatorias. Lejos de ser lapidario, contextualizó la dificultad del partido y rescató la actitud del equipo en un escenario históricamente adverso.

"No es fácil, hubo gente también que le tocaba debutar en un escenario súper complicado, donde las estadísticas y la historia no nos favorecen en lo absoluto", comenzó señalando el guardameta en su rol de comentarista en ESPN.

Pese al resultado, Bravo valoró la disposición del plantel chileno en la cancha. "Siento que Chile sí tuvo la capacidad para poder pelear", afirmó, aclarando que se refería a "pelear en el sentido de demostrar carácter, de demostrar personalidad, al margen de que a lo mejor no tuviste el balón o las chances de poder convertir".

Asimismo, el bicampeón de América reconoció la diferencia de nivel con el rival. "Es complejo cuando tienes una selección brasileña enfrente, donde los jugadores compiten en otras ligas y están a otro nivel, tanto futbolístico como físico", explicó.

Finalmente, Bravo recordó la difícil situación de Chile en la tabla de posiciones, lo que añade una presión extra al equipo. "Estamos en una posición fuera de clasificatoria, donde estamos últimos y donde también las expectativas no son las que tuvimos a inicio de clasificación. Un escenario complejo, muy, muy difícil", concluyó.