Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Bolivia por las Clasificatorias

La selección colombiana aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras golear por 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez", en la fecha 17 de las Clasificatorias sudamericanas.

Los "cafeteros" se adelantaron en el marcador con un gol de James Rodríguez en el minuto 31. Posteriormente, Jhon Córdoba (74') aumentó la ventaja, y Juan Fernando Quintero (83') selló la goleada para los locales.

Con este resultado, Colombia alcanzó los 25 puntos, asegurando su plaza en la próxima edición del Mundial y ubicándose en el quinto puesto de la tabla.

Por su parte, Bolivia se quedó en el octavo lugar con 17 puntos y sigue a tan solo una unidad del repechaje tras la caída de Venezuela ante Argentina.

Los "cafeteros" cerrarán su participación en las clasificatorias enfrentando a Venezuela como visitantes el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas (00:30 GMT). Mientras, los altiplánicos definirán su posible pase al repechaje frente a Brasil en el mismo horario.