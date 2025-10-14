Costa de Marfil y Senegal lograron billetes para el Mundial

Las selecciones de Costa de Marfil y Senegal completaron los nueve boletos directos de África para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, tras imponerse este martes por 3-0 a Kenia y 4-0 a Mauritania en la última jornada de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Costa de Marfil, dirigida por el español Emilio Nsue, puso fin a una espera de 12 años y disputará su cuarta fase final mundialista, igualando a Senegal que logra su tercera consecutiva (tras 2002, 2018 y 2022).

En el Estadio Al Salam de El Cairo, Costa de Marfil dominó desde el inicio con el delantero de Villarreal Nicolas Pépé como titular, pero fue Franck Kessié de Al Ahli saudí quien abrió el marcador al minuto 7 con un remate de llegada tras centro de Amad Diallo de Manchester United.

El líder indiscutible de los Elefantes, ex de FC Barcelona, impuso carácter en un partido clave del Grupo F, donde Gabón empató 1-1 con Burundi y quedó fuera de la clasificación directa. Diallo selló el 3-0 al 84 con un tiro libre, confirmando el boleto tras una campaña invicta con 26 puntos.

Por su parte, Senegal, los Leones de Teranga, goleó en el Estadio "Leopold Senghor" de Dakar con un doblete de la estrella Sadio Mané, quien encarriló el triunfo al 45+3' con un penal y al 52' con un contragolpe letal, seguido de goles de Ismaïla Sarr y Pape Matar Sarr.

Esta victoria en el Grupo B dejó a los senegaleses con 24 puntos, superando a la República Democrática del Congo (22 puntos) y asegurando el pase directo pese a la presión por el Repechaje. Mané, clave en la Copa Africana 2022, celebró el hito: "Este equipo tiene hambre de más éxitos en Norteamérica".

Con estas clasificaciones, Africa completa sus nueve plazas directas: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal, más un cupo en repesca intercontinental para equipos como Nigeria o Camerún. El Mundial expandido a 48 equipos ve a Costa de Marfil regresar con ambición, recordando su debut en 2006, mientras Senegal aspira a superar cuartos de 2002.