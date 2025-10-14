Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Clasificatorias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"CR7" anotó para quedarse con la marca histórica mundial en solitario.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Clasificatorias
 EFE
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se matriculó con dos goles ante Hungría en las Clasificatorias europeas, conquistas que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de las rutas mundialistas, incluyendo todas las confederaciones.

El primert gol histórico de "CR7" llegó al minuto 22 de partido para el 1-1 parcial, a través de una oportuna aparición entre los centrales para definir de cara al arco.

Con esa conquista, Cristiano Ronaldo superó al guatemalteco Carlos Ruiz, a quien había igualado en la pasada fecha FIFA de septiembre con 39 dianas.

Sin embargo, la marca no quedó ahí. El delantero de Al Nassr repitió en el marcador a los 45+1' para el 2-1 transitorio de Portugal, llegando a 41 anotaciones en Clasificatorias.

Las cuantas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA destacaron el histórico logro del artillero luso, dentro un podio que lo completa el argentino Lionel Messi con 36 goles.

