Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Clasificatorias

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se matriculó con dos goles ante Hungría en las Clasificatorias europeas, conquistas que lo convirtieron en el máximo goleador histórico de las rutas mundialistas, incluyendo todas las confederaciones.

El primert gol histórico de "CR7" llegó al minuto 22 de partido para el 1-1 parcial, a través de una oportuna aparición entre los centrales para definir de cara al arco.

¡LO EMPATÓ CR7! Cristiano Ronaldo marcó el 1-1 contra Hungría y quiere llevar a Portugal al Mundial.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rNP10Loina — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

Con esa conquista, Cristiano Ronaldo superó al guatemalteco Carlos Ruiz, a quien había igualado en la pasada fecha FIFA de septiembre con 39 dianas.

Sin embargo, la marca no quedó ahí. El delantero de Al Nassr repitió en el marcador a los 45+1' para el 2-1 transitorio de Portugal, llegando a 41 anotaciones en Clasificatorias.

¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5XAAPuIBu5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

Las cuantas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA destacaron el histórico logro del artillero luso, dentro un podio que lo completa el argentino Lionel Messi con 36 goles.

𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔 𝗚𝗔𝗟𝗔́𝗫𝗜𝗔 🪐 Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial 🐐🌍 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/Ivmv94ULX2 — Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025