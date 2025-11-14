Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.6°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Croacia celebró como local y aseguró su boleto para la Copa del Mundo 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra comandada por Luka Modric selló la clasificación directa ante Islas Feroe.

Croacia celebró como local y aseguró su boleto para la Copa del Mundo 2026
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes la selección de Croacia cumplió y venció con autoridad por 3-1 a Islas Feroe en el Stadion Rujevica de Rijeka, asegurando su presencia en el Mundial de 2026 y convirtiéndose en el tercer combinado de la UEFA con boletos directos, por detrás de Inglaterra y Francia.

El partido tuvo un inicio inesperado, con el gol de Geza Turi (16') los forasteros tomaron la ventaja. Sin embargo, el equipo de Zlatko Dalić reaccionó de inmediato y dio vuelta el duelo con total superioridad.

Josko Gvardiol (23') igualó con un zurdazo cruzado, mientras que en la segunda parte fueron Petar Musa (57') y Nikola Vlasic (70') quienes completaron una remontada que pudo ser más amplia ante un rival sobrepasado en posesión, ritmo y ocasiones.

La clasificación premia un proceso de cosecha casi perfecta, en la que los balcánicos sumaron 19 puntos, con seis victorias en siete partidos y solo un empate ante República Checa.

Además, esto dará la opción al volante Luka Modric de disputar su quinto Mundial, con 40 años en el cuerpo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada