Croacia celebró como local y aseguró su boleto para la Copa del Mundo 2026

Este viernes la selección de Croacia cumplió y venció con autoridad por 3-1 a Islas Feroe en el Stadion Rujevica de Rijeka, asegurando su presencia en el Mundial de 2026 y convirtiéndose en el tercer combinado de la UEFA con boletos directos, por detrás de Inglaterra y Francia.

El partido tuvo un inicio inesperado, con el gol de Geza Turi (16') los forasteros tomaron la ventaja. Sin embargo, el equipo de Zlatko Dalić reaccionó de inmediato y dio vuelta el duelo con total superioridad.

Josko Gvardiol (23') igualó con un zurdazo cruzado, mientras que en la segunda parte fueron Petar Musa (57') y Nikola Vlasic (70') quienes completaron una remontada que pudo ser más amplia ante un rival sobrepasado en posesión, ritmo y ocasiones.

La clasificación premia un proceso de cosecha casi perfecta, en la que los balcánicos sumaron 19 puntos, con seis victorias en siete partidos y solo un empate ante República Checa.

Además, esto dará la opción al volante Luka Modric de disputar su quinto Mundial, con 40 años en el cuerpo.