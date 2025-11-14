Croacia celebró como local y aseguró su boleto para la Copa del Mundo 2026
La escuadra comandada por Luka Modric selló la clasificación directa ante Islas Feroe.
Este viernes la selección de Croacia cumplió y venció con autoridad por 3-1 a Islas Feroe en el Stadion Rujevica de Rijeka, asegurando su presencia en el Mundial de 2026 y convirtiéndose en el tercer combinado de la UEFA con boletos directos, por detrás de Inglaterra y Francia.
El partido tuvo un inicio inesperado, con el gol de Geza Turi (16') los forasteros tomaron la ventaja. Sin embargo, el equipo de Zlatko Dalić reaccionó de inmediato y dio vuelta el duelo con total superioridad.
Josko Gvardiol (23') igualó con un zurdazo cruzado, mientras que en la segunda parte fueron Petar Musa (57') y Nikola Vlasic (70') quienes completaron una remontada que pudo ser más amplia ante un rival sobrepasado en posesión, ritmo y ocasiones.
La clasificación premia un proceso de cosecha casi perfecta, en la que los balcánicos sumaron 19 puntos, con seis victorias en siete partidos y solo un empate ante República Checa.
Además, esto dará la opción al volante Luka Modric de disputar su quinto Mundial, con 40 años en el cuerpo.
QUALIFIED! Croatia are heading back to the biggest stage. 🏆 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c2bGPnU66i— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025