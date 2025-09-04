Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.8°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

¿Cuándo y dónde ver el duelo de La Roja ante Uruguay por la fecha 18 de las Clasificatorias?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La selección chilena cierra su participación ante los "charrúas".

¿Cuándo y dónde ver el duelo de La Roja ante Uruguay por la fecha 18 de las Clasificatorias?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena cerrará su participación en las Clasificatorias para el Mundial de la FIFA 2026 este martes 9 de septiembre frente a Uruguay en el Estadio Nacional, por la fecha 18.

El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova vendrá de la derrota ante Brasil en el Estadio Maracaná y se despedirá de este proceso sin jugadores de la generación dorada, enfrentando a una selección uruguaya que ya está clasificada para la próxima edición del Mundial.

El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) del martes 9 de septiembre y será transmitido en TV abierta por la señal de Chilevisión y ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.

También lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada