¿Cuándo y dónde ver el duelo de La Roja ante Uruguay por la fecha 18 de las Clasificatorias?
La selección chilena cierra su participación ante los "charrúas".
La selección chilena cerrará su participación en las Clasificatorias para el Mundial de la FIFA 2026 este martes 9 de septiembre frente a Uruguay en el Estadio Nacional, por la fecha 18.
El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova vendrá de la derrota ante Brasil en el Estadio Maracaná y se despedirá de este proceso sin jugadores de la generación dorada, enfrentando a una selección uruguaya que ya está clasificada para la próxima edición del Mundial.
El partido está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) del martes 9 de septiembre y será transmitido en TV abierta por la señal de Chilevisión y ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma de Disney+.
También lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.