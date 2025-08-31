¿Cuándo y dónde ver la visita de La Roja a Brasil en la fecha 17 de las Clasificatorias?

La Roja, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, enfrenta este jueves 4 de septiembre a Brasil en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, por la fecha 17, la penúltima, de las Clasificatorias para el Mundial de la FIFA 2026.

La selección chilena, sin pasajes a la cita planetaria, viajará a tierras cariocas solo por compromiso, aunque será un duelo significativo bajo las órdenes de Córdova, ya que no estarán presentes jugadores históricos de la Generación Dorada, con una nómina con futbolistas que deberán encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Al frente está el Scratch, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, quien buscará en el mítico Maracaná conseguir un triunfo para maquillar aún más este irregular proceso clasificatorio.

El desafío está programado para las 20:30 horas (00:30 GMT) del jueves 4 de septiembre y será transmitido en TV abierta por la señal de Mega, mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma MegaGO.

También lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.