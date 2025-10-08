Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Egipto clasificó al Mundial 2026 con Mohamed Salah como gran figura

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero anotó un doblete en el triunfo ante Yibuti.

La selección de Egipto selló su pasaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras vencer como visita por 0-3 a Yibuti, en la novena fecha de las clasificatorias de África.

El triunfo tuvo como figura al delantero Mohamed Salah, quien lideró a las "Faraones" a la cita planetaria después de ocho años.

La apertura de la cuenta fue de Ibrahim Adel (8), mientras que el ariete estrella de Liverpool se encargó de firmar el triunfo con un doblete (14' y 84').

Para Egipto, será la cuarta presencia en una Copa del Mundo, tras su participación en los Mundiales de Italia, en 1934 y 1990, y en Rusia 2018.

Además, es el tercer país de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en sacar el pasaje mundialista, después de Marruecos y Túnez.

La CAF otorga nueve plazas directas, además de un cupo al repechaje internacional.

En las clasificatorias, Egipto es líder del Grupo A, con 23 puntos, y volverá a jugar el domingo ante Guinea-Bisáu; Yibuti, en cambio, está último, con solo un positivo, y enfrentará en esa misma jornada a Sierra Leona.

