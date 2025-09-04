Eslovaquia amargó el debut de Alemania con sorpresivo triunfo en las Clasificatorias de la UEFA

La selección de Eslovaquia abrió con sorpresa la primera jornada de las Clasificatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, al imponerse por 2-0 sobre Alemania en el Estadio NFS de Bratislava.

En este duelo del Grupo A, el combinado local logró incomodar al equipo de Julian Nagelsmann y capitalizó su primera gran ocasión gracias a un disparo de David Hancko (42'), imposible de contener para Oliver Baumann.

En la segunda mitad Alemania buscó reaccionar en vano, dando paso a una sentencia que llegó cuando David Strelec (55') aprovechó un pase largo del meta Martin Dúbravka y la débil marca de Antonio Rüdiger para anotar el segundo gol.

Con este triunfo, Eslovaquia comienza con pie firme el camino clasificatorio y ahora se medirá ante Luxemburgo el domingo 7 de septiembre. Alemania, en tanto, deberá recomponer su rumbo cuando reciba a Irlanda del Norte en el RheinEnergieStadion en la misma jornada.