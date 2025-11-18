España, Bélgica, Escocia, Suiza y Austria clasificaron al Mundial de Norteamérica 2026

Este martes se disputó la última fecha de las Clasificatorias de la UEFA para el Mundial de Norteamérica 2026, y cinco selecciones sacaron pasaje directo a la cita planetaria: España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria.

Los españoles aseguraron su presencia en el Mundial tras quedar líderes del Grupo E, con 16 puntos, después de empatar 2-2 con Turquía, que irá al repechaje con 13 unidades, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Dani Olmo (4') y Mikel Oyarzábal (62') anotaron para los hispanos, mientras que Denis Gul (42') y Salih Ozcan (54') marcaron para los turcos.

Los belgas, por su parte, aplastaron con un 7-0 a Lichtenstein en Lieja, para quedar líderes del Grupo J con 18 puntos; mientras que Gales irá al repechaje de la UEFA, tras golear con un 7-1 a Macedonia del Norte.

Los goles de la victoria de Bélgica fueron de Hans Vanaken (3'), Jeremy Doku (34' y 41'), Brandon Mechele (52'), Alexis Saelemaekers (55') y Charles de Ketelaere (57' y 59').

Suiza, por su lado, clasificó Mundial como puntero del Grupo B (14), tras un discreto empate 1-1 ante Kosovo (11), que tendrá una chance histórica al disputar el repechaje en marzo.

Ruben Vargas abrió la cuenta para los helvéticos (47'), mientras que Florent Muslija lo igualó para los balcánicos (74').

En el Grupo C, Escocia consiguió una épica clasificación tras vencer por 4-2 a Dinamarca en Glasgow. Los británicos alcanzaron 13 puntos, mientras que los mandando a los escandinavos al repechaje, con 11 positivos.

Scott McTominay con una chilena (3') y Lawrence Shankland (78') adelantaron en dos ocasiones a los escoceses, pero Rasmus Hojlund (57' de penal) y Patrick Dorgu (82') igualaron y parecía que se quedaban con el cupo mundialista.

Sin embargo, en un frenético desenlace, Kieran Tierney (90+3') y Kenny McLean desde mitad de cancha (90+9') permitieron el regreso de Escocia a un Mundial, después de 28 años.

Finalmente, en el Grupo H, Austria pudo terminar puntero con 19 unidades y volverá a jugar una Copa del Mundo después de 28 años, igual que Escocia, tras un 1-1 con Bosnia-Herzegovina, que irá al repechaje con 17 puntos.

Los bosnios se ilusionaron con la apertura de la cuenta, de Haris Tabakovic (12'), pero Michael Gregoritsch igualó el tablero en Viena. La última vez que los austriacos jugaron la Copa del Mundo fue en Francia 1998 y enfrentaron en esa recordada fase grupal a Chile.

Los clasificados al Mundial esta jornada:

Suiza (Grupo B)

Escocia (Grupo C)

España (Grupo E)

Austria (Grupo H)

Bélgica (Grupo J)

Van al repechaje europeo: