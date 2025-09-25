Estados Unidos se opondrá a expulsar a Israel del Mundial 2026 en caso de que clasifique

Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial de fútbol de 2026, junto a México y Canadá, se opondrá a la expulsión de Israel de este torneo internacional en caso de que el cuadro de Medio Oriente logre la clasificación.

Un portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a la cadena británica BBC que su país trabajará para "frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de fútbol de Israel participar en la Copa del Mundo".

Israel es en estos momentos tercera de su grupo, con los mismos puntos que Italia y seis menos que Noruega, que es líder por lo que prácticamente pugna con el cuadro peninsular por un cupo a los play-offs.

El comunicado de Estados Unidos se conoce horas después de que el diario británico The Times haya informado de que la UEFA pretende reunirse la semana que viene para decidir si suspender o no a Israel de las competiciones internacionales, con "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos a favor de la suspensión".

Esta misma semana, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.