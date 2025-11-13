Francia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania

La selección francesa fue contundente como local y sacó sus pasajes directos a la Copa Mundial de 2026 como flamante puntero del Grupo D en las Clasificatorias europeas.

"Les bleus" necesitaban vencer a su escolta Ucrania en la penúltima fecha, cosa que lograron con un contundente 4-0 este jueves, en el Parque de los Príncipes.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo: Kylian Mbappé abrió la cuenta con un penal al minuto 55 de partido y Michael Olise aumentó a los 76'.

¡LA CALIDAD DE KIKI PARA SOÑAR CON EL MUNDIAL! Mbappé A LO PANENKA para que Francia le gane 1-0 a Ucrania y consiga un lugar en la Copa del Mundo.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EgAuqv6P2S — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

¡FRANCIA A LA COPA DEL MUNDO! Kante recuperó y asistió a Olise para el 2-0 Galo ante Ucrania en las Eliminatorias Europeas al Mundial.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uAQXY8oaQc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Mbappé completó un doblete con su segundo gol al minuto 83' y Hugo Ekitike puso la guinda sobre el pastel con un tiro rasante a los 88'.

¡GOLEANDO AL MUNDIAL! Doblete de Kylian Mbappé para el 3-0 de Francia a Ucrania en París.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bCW8Oo2ixg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

WHAT A GOAL FROM HUGO EKITIKE! 🇫🇷 pic.twitter.com/qhG6MpHl0L — Samuel (@SamueILFC) November 13, 2025

De esta manera, y con solo un partido por jugarse, Francia llegó a 13 puntos, seis de ventaja sobre Ucrania e Islandia, que pasó al segundo puesto gracias a la goleada en París.

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 🌎🏆

Les Bleus s’imposent 4-0 face à l’Ukraine et se qualifient pour le mondial 🔥🔥🔥



🔜🇺🇸🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/ubEzwc9i9y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

La escuadra gala, dirigida por Didier Deschamps y que viene de ser subcampeona en Catar 2022, disputará su 17° Mundial en la historia y tratará de bajar su tercera estrella.

En cuanto a Ucrania e Islandia, disputarán mano a mano el segundo lugar para entrar al repechaje, pues jugarán entre sí en la jornada final, este domingo 16 de noviembre a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).