Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Francia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los galos abrocharon con holgura su cupo a la cita planetaria en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania
 EFE
La selección francesa fue contundente como local y sacó sus pasajes directos a la Copa Mundial de 2026 como flamante puntero del Grupo D en las Clasificatorias europeas.

"Les bleus" necesitaban vencer a su escolta Ucrania en la penúltima fecha, cosa que lograron con un contundente 4-0 este jueves, en el Parque de los Príncipes.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo: Kylian Mbappé abrió la cuenta con un penal al minuto 55 de partido y Michael Olise aumentó a los 76'.

Mbappé completó un doblete con su segundo gol al minuto 83' y Hugo Ekitike puso la guinda sobre el pastel con un tiro rasante a los 88'.

De esta manera, y con solo un partido por jugarse, Francia llegó a 13 puntos, seis de ventaja sobre Ucrania e Islandia, que pasó al segundo puesto gracias a la goleada en París.

La escuadra gala, dirigida por Didier Deschamps y que viene de ser subcampeona en Catar 2022, disputará su 17° Mundial en la historia y tratará de bajar su tercera estrella.

En cuanto a Ucrania e Islandia, disputarán mano a mano el segundo lugar para entrar al repechaje, pues jugarán entre sí en la jornada final, este domingo 16 de noviembre a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).

