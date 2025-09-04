Gabriel Suazo: No queremos quedarnos nunca más fuera de un Mundial

Visiblemente afectado por la contundente derrota por 3-0 ante Brasil en el Maracaná, el capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, compartió sus sensaciones y pese a la tristeza, el zurd envió un mensaje de esperanza y fijó un objetivo ineludible para el futuro de La Roja.

"Me voy muy frustrado, muy triste por el 3-0. Me hubiese gustado que hubiese sido otro resultado, está clarísimo", comenzó declarando a Mega, para luego reconocer la dificultad histórica de jugar en Brasil.

El jugador destacó los aspectos positivos del encuentro, subrayando el esfuerzo de un plantel renovado y con pocos días de trabajo. "Nosotros, con los pocos días de trabajo que teníamos, vinimos a poner nuestro juego. Aun así, por momentos tuvimos mucho la posesión, pudimos mantener a Brasil en su campo, que no es fácil hacerlo acá", analizó. "Pudimos plantar una idea y ese es el camino", agregó con convicción.

Consultado sobre el futuro del equipo, Suazo fue categórico y expresó el sentir del camarín, estableciendo la meta principal para el próximo proceso. "Obviamente, nosotros no queremos estar nunca más fuera de un Mundial, al menos en el siguiente. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos pensando", sentenció el capitán.

Finalmente, sobre la polémica jugada que pudo significar una tarjeta roja para Casemiro, prefirió ser cauto. "Sinceramente, no te puedo dar un veredicto porque estoy lejos de la jugada. Para mí se ve que lo pisa, pero en temas arbitrales no tengo un criterio para decir si era expulsión o no", concluyó, prefiriendo enfocarse en "la entrega de los jugadores" y la convicción de que "poco a poco nos vamos a ir aceitando un poquito más".