Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Ghana selló su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Este domingo, Ghana se convirtió en la vigésima primera selección clasificada para la Copa del Mundo 2026, gracias a su victoria sobre Comoras (1-0) en partido de la última fecha de su grupo en la primera fase de clasificación africana.

Un tanto de Mohammed Kudus, mediocampista de Tottenham, en la boca del arco a los 47 minutos le valió al cuadro que dirige Otto Addo asegurar la victoria en celebrar la obtención de los boletos directos.

Ghana disputará su quinto Mundial y el segundo de forma seguida, después de haber participado en Catar 2022, donde fue cuarta del grupo H. Anteriormente, llegó a octavos de final en Alemania 2006, fue cuartofinalista en Sudáfrica 2010 y se quedó en la fase de grupos de Brasil 2014.

Pese a tener una amplia diferencia de puntos en el Grupo I, Ghana tuvo que esperar hasta el cierre de la primera fase para poder festejar la clasificación: Las "Black Stars" terminaron con 25 puntos, seis más que Madagascar, que perdió ante Mali y jugará la segunda etapa clasificatoria de Africa.

Las otras selecciones que ya tienen plaza segura en el Mundial son Canadá, Estados Unidos, México (anfitriones), Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán, y Nueva Zelanda

