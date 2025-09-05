Gustavo Alfaro: Al Mundial yo no quiero ir a participar

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este jueves, tras la clasificación de sus dirigidos al Mundial que sus pupilos irán a competir con su mejor versión, y no a participar.

"Al Mundial yo no quiero ir a participar. Si yo vine acá es porque no solamente quería clasificar a una Copa del Mundo, sino que quiero ir a competir. Yo quería competir por lo máximo", dijo Alfaro a periodistas tras el partido que empató sin goles con Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco.

Alfaro, quien dirige a la Albirroja desde agosto de 2024, dijo que su equipo tiene que trabajar para nivelarse "todo para arriba" y para conseguir "la mejor versión" de sus jugadores.

"Ahora empieza otro tipo de búsqueda, ahora empieza otro tipo de trabajo. Lo que hicimos hasta acá nos alcanzó para ir a la Copa del Mundo, pero para mí no me alcanza para jugar el Mundial que a mí me gustaría jugar", dijo.

Agregó que los cambios no se relacionan con "la actitud" que pone el equipo, sino en conseguir un "crecimiento futbolístico" y de buscar una "exigencia de competitividad" para jugar el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese sentido, anticipó que pedirá a sus pupilos un "nivel de exigencia mayor", que se ganen la titularidad y más minutos de juego en sus respectivos clubes, con el objetivo de "llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo".

Alfaro garantizó que buscará ganar el próximo martes el último partido de las eliminatorias sudamericanas a Perú.

La Albirroja se ha clasificado hoy para jugar la novena copa de su historia. Antes lo hizo en las ediciones de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010.