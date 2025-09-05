Gustavo Alfaro: Al Mundial yo no quiero ir a participar
El DT de Paraguay sueña con hacer un buen papel tras lograr la clasificación.
El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este jueves, tras la clasificación de sus dirigidos al Mundial que sus pupilos irán a competir con su mejor versión, y no a participar.
"Al Mundial yo no quiero ir a participar. Si yo vine acá es porque no solamente quería clasificar a una Copa del Mundo, sino que quiero ir a competir. Yo quería competir por lo máximo", dijo Alfaro a periodistas tras el partido que empató sin goles con Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco.
Alfaro, quien dirige a la Albirroja desde agosto de 2024, dijo que su equipo tiene que trabajar para nivelarse "todo para arriba" y para conseguir "la mejor versión" de sus jugadores.
"Ahora empieza otro tipo de búsqueda, ahora empieza otro tipo de trabajo. Lo que hicimos hasta acá nos alcanzó para ir a la Copa del Mundo, pero para mí no me alcanza para jugar el Mundial que a mí me gustaría jugar", dijo.
Agregó que los cambios no se relacionan con "la actitud" que pone el equipo, sino en conseguir un "crecimiento futbolístico" y de buscar una "exigencia de competitividad" para jugar el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
En ese sentido, anticipó que pedirá a sus pupilos un "nivel de exigencia mayor", que se ganen la titularidad y más minutos de juego en sus respectivos clubes, con el objetivo de "llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo".
Alfaro garantizó que buscará ganar el próximo martes el último partido de las eliminatorias sudamericanas a Perú.
La Albirroja se ha clasificado hoy para jugar la novena copa de su historia. Antes lo hizo en las ediciones de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010.