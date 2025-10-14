Inglaterra goleó y firmó su clasificación a la Copa del Mundo 2026

Inglaterra aseguró su presencia en el Mundial de 2026 con dos fechas de anticipación, tras golear por 5-0 a Letonia y hacerse inalcanzable en la cima del Grupo K de las Clasificatorias europeas, y con campaña perfecta hasta el momento.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel, además, se convirtió en el primer seleccionado europeo que saca pasajes para la próxima Copa del Mundo, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido transcurrió con un claro control del balón por parte de Inglaterra, que buscó generar ocasiones desde los primeros minutos ante una defensa letona replegada en su propio campo. El primer gol llegó al minuto 26, obra de Anthony Gordon.

El goleador Harry Kane se encargó de aumentar la diferencia con dos golpes consecutivos justo antes del descanso: La clavó abajo desde la medialuna del área a los 44' y repitió de penal a los 45+3',

En la segunda mitad, los "Three Lions" mantuvieron el control total del juego y en el minuto 58 un autogol de Maksims Tonisevs elevó la ventaja a 0-4. Eberechi Eze le puso la guinda al pastel con el quinto gol a los 86'.

De esta manera, Inglaterra siguió su ruta triunfal, obteniendo los 18 puntos disputados en estas seis jornadas. A falta de solo dos fechas, quedó a irremontables siete unidades del escolta Albania, que lucha palmo a palmo el cupo al repechaje con Serbia (10). Letonia, con cinco puntos, quedó eliminada.