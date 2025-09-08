Italia consiguió un agónico y batallado triunfo ante Israel para seguir soñando con el Mundial
Sandro Tonalli firmó el triunfo del combinado dirigido por Gennaro Gattuso en Hungría.
En un dinámico partido por las Clasificatorias de la UEFA, Italia consiguió mantener vivas sus opciones de acudir al Mundial 2026 con una victoria agónica 4-5 sobre Israel en el Estadio Nagyerdei de Hungría, posicionándose como escolta del Grupo I.
El elenco dirigido por Gennaro Gattuso, que venía de golear a Estonia, volvió a mostrar grietas defensivas frente a un rival teóricamente inferior y la apertura de la cuenta se concretó con un autogol de Manuel Locatelli (16') en su intento por realizar un despeje.
Pese a que Moise Kean igualó antes del descanso (40'), en el complemento fue Dor Peretz quien adelantó otra vez a los locales (52'). Sin embargo, el ariete de la Fiorentina respondió de inmediato (54') con asistencia de Mateo Retegui y firmó su doblete.
Acto seguido, Italia dio vuelta el resultado con un golazo de Matteo Politano (59') y amplió las cifras gracias a Giacomo Raspadori (81'). El duelo pareció sentenciado hasta que en la recta final Alessandro Bastoni marcó en contra (87') y Peretz firmó el 4-4 (89').
Tuvo que aparecer Sandro Tonali con un disparo lejano que nadie desvió en el área para sellar el triunfo (90+1'). La selección italiana, irregular pero combativa, consiguió un triunfo de carácter que le hizo sumar 9 puntos para quedar por delante de Israel gracias a la diferencia de gol.
Así las cosas, Noruega se mantuvo como líder del Grupo I con 12 positivos y Estonia se mantuvo con 3 puntos en el penúltimo sitio, ubicado sobre una Moldavia que solo registra cuatro derrotas consecutivas.