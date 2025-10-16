Jugadores de Arabia Saudita y Catar recibirán más de un millón de dólares por clasificar al Mundial

Las selecciones de Arabia Saudita y Catar sacaron pasajes para el Mundial de 2026 en la recién pasada fecha FIFA y se dieron a conocer los millonarios premios para los futbolistas que aportaron en el proceso clasificatorio.

Según el portal de economía Ashraq Business, cada jugador saudí que disputó las Clasificatorias recibirá cinco millones de riyales, equivalente a aproximadamente 1.333.000 dólares estadounidenses.

Los reportes apuntan a que el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes saudí, autorizó personalmente el importante premio para el equipo dirigido por el francés Herve Renard.

El referido medio señaló que los jugadores de Catar recibirán un monto similar, siendo las dos selecciones árabes con los bonos más altos por clasificar.

En contraparte, se señaló que Egipto es el equipo que dará el menor premio dentro de las naciones árabes, con 40.000 dólares por jugador. Marruecos, en tanto, abonará 90.000 para cada futbolista.

También se detalló que la debutante selección de Jordania tiene un sistema diferente y recompensa a sus jugadores por cada convocatoria, con cada una ascendiendo a 30.000 dólares para un máximo de 150.000 en caso de haber estado en los cinco partidos disputados durante la Clasificatoria.