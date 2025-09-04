La agenda para la última fecha de las Clasificatorias 2026

Las Clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 culmirán este martes 9 de septiembre con su última fecha, con los seis pasajes directos ya definico y una lucha de dos equipos por el repechaje.

Bolivia se enfrentará a Brasil en El Alto, con la misión de reverir el punto de ventaja que tiene Venezuela, que recibirá a Colombia en Maturín. Ambas selecciones tienen la posibilidad de clasificar, aunque la "vinotinto" cuenta con una ventaja de un punto sobre los altiplánicos.

Por su parte, Chile cerrará su proceso frente a Uruguay en el Estadio Nacional, tratando de no despedirse como colista por segunda ocasión en la historia.

Revisa la programación:

Martes 9 de septiembre