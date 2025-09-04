Síguenos:
Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

La agenda para la última fecha de las Clasificatorias 2026

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la programación de La Roja y el resto de partidos.

En portada

Las Clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 culmirán este martes 9 de septiembre con su última fecha, con los seis pasajes directos ya definico y una lucha de dos equipos por el repechaje.

Bolivia se enfrentará a Brasil en El Alto, con la misión de reverir el punto de ventaja que tiene Venezuela, que recibirá a Colombia en Maturín. Ambas selecciones tienen la posibilidad de clasificar, aunque la "vinotinto" cuenta con una ventaja de un punto sobre los altiplánicos.

Por su parte, Chile cerrará su proceso frente a Uruguay en el Estadio Nacional, tratando de no despedirse como colista por segunda ocasión en la historia.

Revisa la programación:

Martes 9 de septiembre

  • Ecuador vs. Argentina, 20:00 horas. Estadio Banco Pichincha
  • Perú vs. Paraguay, 20:30 horas. Estadio Nacional de Lima
  • Venezuela vs. Colombia, 20:30 horas. Estadio Monumental de Maturín
  • Bolivia vs. Brasil, 20:30 horas. Estadio Municipal de El Alto
  • CHILE vs. Uruguay, 20:30 horas. Estadio Nacional "Julio Martínez"

