Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

La Nicaragua del "Fantasma" Figueroa cayó ante Honduras y se complicó en Concacaf

El equipo del técnico chileno cayó ante el conjunto de Reinaldo Rueda en Tegucigalpa.

La Nicaragua del
La selección de Nicaragua, dirigida por el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, se inclinó por 2-0 en su visita a Honduras y quedó colista en el Grupo C de las Clasificatorias de la Concacaf al Mundial de 2026.

Después de un primer tiempo donde el cuadro del "Fantasma" aguantó los embates de los locales, en el complemento los goles de Romell Quioto (47') Alexy Vega (90') sellaron la victoria del elenco que hoy adiestra un conocido nuestro, Reinaldo Rueda.

Con este resultado, Nicaragua se quedó con un punto tras dos fechas por detrás de la propia Honduras (4), Costa Rica (2) y Haití (2).

En octubre, el cuadro de Figueroa recibirá a los isleños y visitará a los "ticos".

