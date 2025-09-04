La Roja cayó ante Brasil y extendió su triste registro en las Clasificatorias para el Mundial 2026

Ni el cambio de cuerpo técnico rescató a la selección chilena de su profunda crisis, ya que este jueves sufrió una inapelable derrota 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná, hundiéndose más en el último lugar de las Clasificatorias Sudamericanas.

Ya eliminados de la cita planetaria, el elenco dirigido por el interino Nicolás Córdova no tenía mayor objetivo y dispuso de lo mejor que tenía en una nómina que destacó por la ausencia de jugadores pertenecientes a la denominada "Generación Dorada".

Pese a contar con debutantes como Lawrence Vigouroux en el arco o Iván Román en defensa, el combinado nacional sufrió ante la "Canarinha" y el portero que milita en Swansea fue exigido de entrada para evitar la apertura del marcador (2'), evidenciando así lo fue el trámite del cotejo.

La presión brasileña se hizo sentir, incluso Casemiro (6') festejó el primer tanto hasta que el árbitro venezolano Alexis Herrera, con apoyo del VAR, anuló la conquista por posición de adelanto.

Con realidades muy disimiles, Chile se replegó bien e intentó sorprender con el atrevimiento de Lucas Cepeda. Incluso, Ben Brereton tuvo una chance inmejorable frente a portería vacía, aunque la jugada también fue invalidada por fuera de juego (22').

La suerte de Chile perduró hasta poco más de la media hora, ya que el joven Estevão aprovechó un rechace a medias de Vigouroux (37') para empujar el balón con una contorsión en la línea de la portería.

[VIDEO] Estevao castigó a La Roja con el 1-0 de Brasil en Maracaná #Cooperativa90 https://t.co/gWOR1RYc5Q pic.twitter.com/SxAZzRkRwU — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025

Justo antes del descanso, el momento se tornó dramático cuando Guillermo Maripán fue expulsado (45+1') y el VAR deshizo la decisión del juez. Así mismo, Paulo Díaz estuvo a punto de igualar el pleito con una sensacional "palomita" en el área (45+4').

[VIDEO] ¿Y el VAR? El descalificador pisotón de Casemiro a Loyola que solo quedó en amarilla @LaRoja #Cooperativa90 https://t.co/yz663RXZ7p pic.twitter.com/0T1l0H7VYP — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025

De cara al complemento, Brasil intentó dormir el encuentro hasta que encontró los espacios para liquidar el pleito en dos triangulaciones. El ingreso de Luiz Henrique encontró despejado a un Lucas Paquetá (71') y aun Bruno Guimarães (75') que lapidaron las cifras en Río de Janeiro.

[VIDEOS] Paquetá y Guimaraes reflejaron el dominio de Brasil sobre Chile con sendos goles #Cooperativa https://t.co/ZVYHiiQHcm pic.twitter.com/pQE4qSvZkS — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025

El pitazo final selló una dura caída para Chile, que volvió a quedar en deuda en ataque y sumó su octavo partido sin anotar como visitante. Este resultado mantuvo a La Roja en el fondo de la tabla con diez puntos, dos por debajo de Perú, en lo que ha sido una campaña irregular.

En la última fecha de las Clasificatorias, los de Córdova recibirán a Uruguay en Santiago este martes 9 de septiembre, buscando cerrar con dignidad un proceso a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT).

Ficha de Brasil vs. Chile