Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

La Roja cayó ante Brasil y extendió su triste registro en las Clasificatorias para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional no pudo reaccionar bajo el mando del DT interino Nicolás Córdova.

En portada

Ni el cambio de cuerpo técnico rescató a la selección chilena de su profunda crisis, ya que este jueves sufrió una inapelable derrota 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná, hundiéndose más en el último lugar de las Clasificatorias Sudamericanas.

Ya eliminados de la cita planetaria, el elenco dirigido por el interino Nicolás Córdova no tenía mayor objetivo y dispuso de lo mejor que tenía en una nómina que destacó por la ausencia de jugadores pertenecientes a la denominada "Generación Dorada".

Pese a contar con debutantes como Lawrence Vigouroux en el arco o Iván Román en defensa, el combinado nacional sufrió ante la "Canarinha" y el portero que milita en Swansea fue exigido de entrada para evitar la apertura del marcador (2'), evidenciando así lo fue el trámite del cotejo.

La presión brasileña se hizo sentir, incluso Casemiro (6') festejó el primer tanto hasta que el árbitro venezolano Alexis Herrera, con apoyo del VAR, anuló la conquista por posición de adelanto.

Con realidades muy disimiles, Chile se replegó bien e intentó sorprender con el atrevimiento de Lucas Cepeda. Incluso, Ben Brereton tuvo una chance inmejorable frente a portería vacía, aunque la jugada también fue invalidada por fuera de juego (22').

La suerte de Chile perduró hasta poco más de la media hora, ya que el joven Estevão aprovechó un rechace a medias de Vigouroux (37') para empujar el balón con una contorsión en la línea de la portería.

Justo antes del descanso, el momento se tornó dramático cuando Guillermo Maripán fue expulsado (45+1') y el VAR deshizo la decisión del juez. Así mismo, Paulo Díaz estuvo a punto de igualar el pleito con una sensacional "palomita" en el área (45+4').

De cara al complemento, Brasil intentó dormir el encuentro hasta que encontró los espacios para liquidar el pleito en dos triangulaciones. El ingreso de Luiz Henrique encontró despejado a un Lucas Paquetá (71') y aun Bruno Guimarães (75') que lapidaron las cifras en Río de Janeiro.

El pitazo final selló una dura caída para Chile, que volvió a quedar en deuda en ataque y sumó su octavo partido sin anotar como visitante. Este resultado mantuvo a La Roja en el fondo de la tabla con diez puntos, dos por debajo de Perú, en lo que ha sido una campaña irregular.

En la última fecha de las Clasificatorias, los de Córdova recibirán a Uruguay en Santiago este martes 9 de septiembre, buscando cerrar con dignidad un proceso a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT).

 Ficha de Brasil vs. Chile

  • BRASIL (3): Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro (Andrey Santos, 65'); Estevao (Luiz Henrique, 65'), Raphinha (Richarlison, 78'), Gabriel Martinelli (Lucas Paquetá, 71'), Joao Pedro (Kaio Jorge, 71'). DT: Carlos Ancelotti.
  • CHILE (0): Lawrence Vigouroux; Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Felipe Loyola (Rodrigo Echeverría, 77'), Gabriel Suazo; Lucas Cepeda (Lucas Assadi, 77'), Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia, 58'), Alexander Aravena (Maximiliano Gutiérrez, 77'). DT: Nicolás Córdova.
  • GOLES: 1-0: 37' Estêvão (BRA); 2-0: 72' Lucas Paquetá (BRA); 3-0: 75' Bruno Guimarães (BRA)
  • TARJETAS AMARILLAS: 45+2' Guillermo Maripán (CHI); 45+5' Casemiro (BRA)
  • TARJETAS ROJAS: No hubo
  • ÁRBITRO: Alexis Herrera (Venezuela)
  • ESTADIO: Maracaná, Río de Janeiro

