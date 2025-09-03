La Roja visita a Brasil con la mira ya puesta en las Clasificatorias 2030

Este jueves 4 de septiembre, la selección chilena tiene una dura visita a Brasil por la penúltima jornada de las Clasificatorias 2026, ya con miras al próximo proceso mundialista tras quedarse sin opciones en el actual periodo.

El destino de ambos equipos ya está sellado: Chile llega como el único eliminado matemáticamente y es colista con 10 puntos, mientras Brasil ya tiene boletos para la cita de 2026.

La Roja tratará de rescatar algún punto en Brasil por primera vez en la historia, en la pelea por no repetir el último puesto del camino a Corea y Japón 2002.

El conjunto nacional viene de dos derrotas en la doble fecha de junio: Primero por la mínima ante Argentina en Santiago, para luego recibir el tiro de gracia con un 2-0 de Bolivia en El Alto.

Aquella derrota en el altiplano permitió la salida de Ricardo Gareca. Nicolás Córdova asumió como interino para completar las Clasificatorias y apostó por una renovación de cara al Mundial de 2030.

[URGENTE] La nómina de la selección chilena para los duelos clasificatorios ante Brasil y Uruguay #Cooperativa90 https://t.co/CIEX7wzva1 pic.twitter.com/HgxO18zKot — Cooperativa (@Cooperativa) August 22, 2025

El DT borró a los jugadores de la "Generación Dorada" y realizó una nómina cercana a un promedio de 24 años y algunos sub 20 que jugarán el Mundial de la categoría en menos de un mes: "Sería muy irresponsable de mi parte poner a jugadores que no van a estar presentes en un futuro, porque para nosotros el futuro es hoy".

Aquella decisión vino de la mano con una renovación en el once inicial, donde destacan el cambio de esquema a tres zagueros, la titularidad de Lawrence Vigoroux y la presencia en la banca de Ben Brereton, quien regresó a la selección luego de ser cortado por Gareca.

Sin embargo, La Roja lamentará numerosas bajas por lesión, ya que no viajaron Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic; y con la duda de Felipe Loyola.

Chile saltará a la cancha del Maracaná con Vigouroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Respecto a la Verdeamerela, tienen los boletos mundialistas asegurados desde el 10 de junio, cuando venció a Paraguay en lo que también fue su primer triunfo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

"Carletto" avisó que repetirá la fórmula de cuatro delanteros para salir a "jugar con intensidad" contra Chile.

De todas maneras, el técnico italiano de Brasil remarcó que "lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y que se pueda defender bien".

Sin Vinícius Jr. ni Neymar en la nómina, Brasil jugará con Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes; Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao y Joao Pedro.

El partido arrancará a las 20:30 horas de Chile, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Podrás seguir todos los detalles en las ondas de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.