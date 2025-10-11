Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Las protestas se tomaron el partido entre Noruega e Israel por las Clasificatorias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Diversas consignas en favor de Palestina tiñeron el duelo en el Ullevaal Stadion.

Las protestas se tomaron el partido entre Noruega e Israel por las Clasificatorias
El partido entre Noruega e Israel, válido por la séptima fecha de las Clasificatorias de la UEFA, se disputó en un ambiente marcado por las protestas en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde la afición local se manifestó de apoyo a Palestina, en medio del inicio del alto al fuego en Gaza.

Desde llamados a detener el encuentro en las horas previas hasta pancartas con mensajes como "Dejen a los niños y niñas vivir" o incluso un hincha que ingresó al campo con camisetas de "Libertad para Gaza", fueron parte de las expresiones que acompañaron el desarrollo del compromiso.

Además, en el ingreso de los equipos a la cancha, el himno israelí recibió varias pifias desde las gradas. En lo deportivo, Noruega pasó la aplanadora con un 5-0.

La propia Federación Noruega de Fútbol anteriormente dispuso que los ingresos generados por este partido serán donados a la organización benéfica Médicos Sin Fronteras para sus operaciones humanitarias en Gaza.

