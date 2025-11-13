Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias
Los clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Además, hay cuatro selecciones clasificadas al repechaje internacional.
Además, hay cuatro selecciones clasificadas al repechaje internacional.
El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias.
Actualmente, hay 29 selecciones clasificadas de las 48 que competirán en la cita en Estados Unidos, Canadá y México.
Revisa acá la lista:
Anfitriones
Asia
Oceanía
Europa
Sudamérica
África
Clasificados al repechaje internacional