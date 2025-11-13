Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Los clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además, hay cuatro selecciones clasificadas al repechaje internacional.

Los clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026
El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias.

Actualmente, hay 29 selecciones clasificadas de las 48 que competirán en la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

Revisa acá la lista:

Anfitriones

  • Canadá
  • Estado Unidos
  • México

Asia

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán (debutante)
  • Corea del Sur
  • Jordania (debutante)
  • Australia
  • Arabia Saudita
  • Catar

Oceanía

  • Nueva Zelanda

Europa

  • Inglaterra
  • Francia

Sudamérica

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

África

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde (debutante)
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

Clasificados al repechaje internacional

  • Bolivia
  • Nueva Caledonia
  • Irak
  • Emiratos Árabes

