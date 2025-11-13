Los clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias.

Actualmente, hay 29 selecciones clasificadas de las 48 que competirán en la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

Revisa acá la lista:

Anfitriones

Canadá

Estado Unidos

México

Asia

Japón

Irán

Uzbekistán (debutante)

Corea del Sur

Jordania (debutante)

Australia

Arabia Saudita

Catar

Oceanía

Nueva Zelanda

Europa

Inglaterra

Francia

Sudamérica

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

África

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde (debutante)

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

Clasificados al repechaje internacional