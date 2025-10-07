Los equipos que pueden clasificar al Mundial 2026 en la fecha FIFA de octubre

La fecha FIFA de octubre, penúltima de este año 2025, ofrece la posibilidad a variadas selecciones de las distintas confederaciones para sellar el billete definitivo y convertirse en próximo participante del Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Hasta el momento está confirmada la presencia de las tres selecciones anfitrionas, así como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Irán, Australia (Asia), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay (Conmebol), Marruecos, Túnez (África) y Nueva Zelanda (Oceanía), con lo que queda por conocerse el nombre de 30 más.

Ante ello, son varios los equipos que sellarán su pasaje.

África

Argelia se clasificará en la novena jornada si gana a domicilio a Somalia el jueves; o si empata ante Somalia, y Uganda y Mozambique no ganan sus respectivos encuentros.

Cabo Verde se clasificará de manera inédita el miércoles si gana en Libia; o si empata en Libia y Camerún no vence a Mauricio.

Costa de Marfil se clasificará el viernes si gana en Seychelles y Gabón pierde ante Gambia

Egipto se clasificará el miércoles si gana en Djibojuti y Burkina Faso no vence en Sierra Leona.

Ghana se clasificará el miércoles si vence a la República Centroafricana y Madagascar no gana a Comoras.

Senegal se clasificará el viernes si vence a Sudán del Sur y RD Congo no gana a Togo.

Europa

Croacia se clasificará el domingo si gana a la República Checa y Gibraltar, y la República Checa no vence a Islas Feroe; o si empata ante la República Checa y Gibraltar y la República Checa cae ante Islas Feroe.

Francia se clasificará el lunes si gana a Azerbaiyán e Irlanda e Islandia empata contra Ucrania; o si gana ambos encuentros, en tanto que Islandia pierde contra Ucrania y esta no derrota a Azerbaiyán.

Eslovaquia se clasificará el lunes si gana a Irlanda del Norte y Luxemburgo, mientras que Alemania no vence a Luxemburgo y el Irlanda del Norte-Alemania termina en empate.

Suiza se clasificará el lunes si gana a Suecia y Eslovenia y Kosovo no supera a Eslovenia y Suecia.

Inglaterra se clasificará el martes 14 si vence a Letonia y Serbia no gana a Albania y Andorra; o si empata contra Letonia, Serbia iguala ante Albania y después no gana a Andorra.

Noruega se clasificará el martes 14 si gana a Israel e Italia no vence a Estonia e Israel

Portugal se clasificará el martes 14 si gana a Irlanda y Hungría y Armenia no hace lo propio ante Hungría e Irlanda

España se clasificará el martes 14 si gana a Georgia y Bulgaria y si Turquía no vence a Bulgaria y el Turquía-Georgia acaba en empate.

Concacaf